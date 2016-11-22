Нуну Эшпириту Санту: "Копенгаген" уже показал свою силу"

Главный тренер "Порту" Нуну Эшпириту Санту перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Копенгагеном" отметил отсутствие у соперника двух игроков основного состава. Нападающие Андреас Корнелиус и Федерико Сантандер травмированы, поэтому не смогут помочь команде в сегодняшней игре.

– "Копенгаген" потерял двух важных игроков, но мы все равно уважаем соперника, – цитирует пресс-служба УЕФА Санту. – Нам будет противостоять хорошая команда. Ранее они уже показали свою силу. Корнелиус и Сантандер важны для "Копенгагена", и их отсутствие добавит головной боли тренеру, но "Порту" важнее сосредоточиться на себе.