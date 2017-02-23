Нуну Эшпириту Санту: "Брих мог и не удалять Теллеса в матче с "Ювентусом"

Главный тренер "Порту" Нуну Эшпириту Санту после поражения от "Ювентуса" (0:2) в домашнем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что команде нельзя отказываться от идеи пройти в следующую стадию турнира. Также экс-вратарь "Динамо" выразил мнение, что главный судья встречи Феликс Брих мог бы и не удалять в первом тайме защитника хозяев Алекса Теллеса.

– Мы не должны отказываться от идеи, что можем пройти дальше, – приводит Football Italia слова Эшпириту Санту. – Ситуация тяжелая, но все возможно. Я должен поблагодарить болельщиков за поддержку, даже когда мы пропустили, "Драгау" вел нас вперед. Спасибо всем.

Что касается удаления Теллеса, то в Лиге чемпионов судья мог бы принять другое решение. Но это поможет нам расти как команда. Всегда тяжело действовать вдесятером. Да, нам будет сложно, но исход противостояния еще не ясен.

"Ювентус" пытался играть сбалансированно, но я думаю, что тот факт, что оба гола были забиты игроками, вышедшими на замену – совпадение.