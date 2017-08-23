Нуху против ЦСКА: гол плюс пас

Защитник ЦСКА Георгий Щенников забил первый мяч в ответной игре 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз". Футболист отличился на 45-й минуте встречи после скидки от защитника гостей Касима Нуху, который в первом матче стал автором автогола на последних минутах встречи.

Отметим, что этот мяч стал первым для Щенникова в Лиге чемпионов, и третьим в текущем сезоне. Перед игрой болельщики ЦСКА поздравили футболиста с недавним рождением дочери, намекнув, что ждут от него еще забитых мячей.

Разбор гола от обозревателя "СЭ" Евгения ЗЫРЯНКИНА.

Отработанная ситуация с выходом Щенникова к дальней штанге вновь принесла успех ЦСКА. Во время атаки, развивавшейся вдоль штрафной слева направо, защитники "Янг Бойз" переключили внимание на центр штрафной и зону правого инсайда, куда серией передач был доставлен мяч. Как следствие, Щенников в одиночестве, никем не замеченный, дошел до самого угла вратарской, и после подачи Фернандеса и неудачного отбоя защитника беспрепятственно пробил по воротам. Голкипер мог справиться с ударом, если бы проявил выдержку, но он начал метаться в створе и мяч проскочил у него между ног.

Трансляция матча ЦСКА – "Янг Бойз"