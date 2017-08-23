Нуху против ЦСКА: гол плюс пас

Защитник ЦСКА Георгий Щенников забил первый мяч в ответной игре 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз". Футболист отличился на 45-й минуте встречи после скидки от защитника гостей Касима Нуху, который в первом матче стал автором автогола на последних минутах встречи.
Отметим, что этот мяч стал первым для Щенникова в Лиге чемпионов, и третьим в текущем сезоне. Перед игрой болельщики ЦСКА поздравили футболиста с недавним рождением дочери, намекнув, что ждут от него еще забитых мячей.
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska#UCL #ЛигаЧемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч. #ЦСКАЯнгБойз 1:0 45' Георгий Щенников @GShchennikov42 pic.twitter.com/dohLTt2EWv– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 августа 2017 г.
Разбор гола от обозревателя "СЭ" Евгения ЗЫРЯНКИНА.
Отработанная ситуация с выходом Щенникова к дальней штанге вновь принесла успех ЦСКА. Во время атаки, развивавшейся вдоль штрафной слева направо, защитники "Янг Бойз" переключили внимание на центр штрафной и зону правого инсайда, куда серией передач был доставлен мяч. Как следствие, Щенников в одиночестве, никем не замеченный, дошел до самого угла вратарской, и после подачи Фернандеса и неудачного отбоя защитника беспрепятственно пробил по воротам. Голкипер мог справиться с ударом, если бы проявил выдержку, но он начал метаться в створе и мяч проскочил у него между ног.
Zello
В Спартаке у него будет запредельная мотивация в играх против ЦСКА, надо срочно брать! В этом случае Янг Бойз в групповой турнир не пройдет, а сам Нуху будет там играть.
22:51
Тарасено
Нужно брать. В СМ))
22:44
Andersen32
Как будет ЦСКА играть без Нуху в ЛЧ ума не приложу.
22:39
Chibisov
нуху икра для федуна,может даже спать будет на койке кебе или зоа))))
22:39
redgy
не рановато стебетесь?
22:38
Chibisov
Срочно в пищевик его там любят на всякую нуху под мухой смотреть,вот она икра для карерки)))
22:37
marksan
Выписать премию пацану!
22:36
сабзеро
Нуху отдал голевуху
22:34