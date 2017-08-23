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22:32 | Футбол — Лига чемпионов

Нуху против ЦСКА: гол плюс пас

Защитник "Янг Бойз" Касим НУХУ (справа) в борьбе с нападающим ЦСКА Аароном ОЛАНАРЕ. Фото REUTERS
Защитник "Янг Бойз" Касим НУХУ (справа) в борьбе с нападающим ЦСКА Аароном ОЛАНАРЕ. Фото REUTERS
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Защитник ЦСКА Георгий Щенников забил первый мяч в ответной игре 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз". Футболист отличился на 45-й минуте встречи после скидки от защитника гостей Касима Нуху, который в первом матче стал автором автогола на последних минутах встречи.

Отметим, что этот мяч стал первым для Щенникова в Лиге чемпионов, и третьим в текущем сезоне. Перед игрой болельщики ЦСКА поздравили футболиста с недавним рождением дочери, намекнув, что ждут от него еще забитых мячей.

Разбор гола от обозревателя "СЭ" Евгения ЗЫРЯНКИНА.

Отработанная ситуация с выходом Щенникова к дальней штанге вновь принесла успех ЦСКА. Во время атаки, развивавшейся вдоль штрафной слева направо, защитники "Янг Бойз" переключили внимание на центр штрафной и зону правого инсайда, куда серией передач был доставлен мяч. Как следствие, Щенников в одиночестве, никем не замеченный, дошел до самого угла вратарской, и после подачи Фернандеса и неудачного отбоя защитника беспрепятственно пробил по воротам. Голкипер мог справиться с ударом, если бы проявил выдержку, но он начал метаться в створе и мяч проскочил у него между ног.

Трансляция матча ЦСКА – "Янг Бойз"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. ЦСКА vs "Янг Бойз"
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Zello

В Спартаке у него будет запредельная мотивация в играх против ЦСКА, надо срочно брать! В этом случае Янг Бойз в групповой турнир не пройдет, а сам Нуху будет там играть.

22:51

Тарасено

Нужно брать. В СМ))

22:44

Andersen32

Как будет ЦСКА играть без Нуху в ЛЧ ума не приложу.

22:39

Chibisov

нуху икра для федуна,может даже спать будет на койке кебе или зоа))))

22:39

redgy

не рановато стебетесь?

22:38

Chibisov

Срочно в пищевик его там любят на всякую нуху под мухой смотреть,вот она икра для карерки)))

22:37

marksan

Выписать премию пацану!

22:36

сабзеро

Нуху отдал голевуху

22:34