17:25 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Нойер и Езил подкололи друг друга по поводу жеребьевки Лиги чемпионов

0
0
0

Игроки "Баварии" и "Арсенала" Мануэль Нойер и Месут Езил пошутили по поводу встречи клубов в 1/8 финала Лиги чемпионов. Клубы пересекаются друг с другом в еврокубке уже четвертый раз из пяти последних сезонов. В сезонах-2012/13 и 2013/14 команды сыграли в 1/8 финала, а в 2015 году встречались в групповом турнире. 

"Встречаемся с хорошим знакомым", - написал Нойер в своем твиттере и опубликовал фото, как он отражает удар Езила. Хавбек лондонцев ответил ему: "И правда, дружище", прикрепив фото, где он забивает партнеру по сборной гол.

 

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ