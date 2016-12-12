Нойер и Езил подкололи друг друга по поводу жеребьевки Лиги чемпионов

Игроки "Баварии" и "Арсенала" Мануэль Нойер и Месут Езил пошутили по поводу встречи клубов в 1/8 финала Лиги чемпионов. Клубы пересекаются друг с другом в еврокубке уже четвертый раз из пяти последних сезонов. В сезонах-2012/13 и 2013/14 команды сыграли в 1/8 финала, а в 2015 году встречались в групповом турнире.
"Встречаемся с хорошим знакомым", - написал Нойер в своем твиттере и опубликовал фото, как он отражает удар Езила. Хавбек лондонцев ответил ему: "И правда, дружище", прикрепив фото, где он забивает партнеру по сборной гол.
Treffen guter Bekannter #ucl #FCBARS @MesutOzil1088 pic.twitter.com/x0DxnK8N65– Manuel Neuer (@Manuel_Neuer) 12 декабря 2016 г.
@Manuel_Neuer True story mate 👍🏼😉 ... #UCLdraw #FCBARS pic.twitter.com/xrkC9oJQxM– Mesut Özil (@MesutOzil1088) 12 декабря 2016 г.