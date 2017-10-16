Нолито: "В игре со "Спартаком" "Севилья" постарается реабилитироваться за поражение от "Атлетика"

Нападающий "Севильи" Нолито в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" отметил, что ему понравилось прогулка по Красной площади. Форвард также добавил, что находится в прекрасной форме.

– Верю в своих партнеров, в наших нападающих, – сказал Нолито. – Надеюсь, голы будут, чемпионат только начался. Уверен, хорошо постараемся и в матче против "Спартака" – и голы тоже будут. Что касается меня, то я нахожусь в прекрасной форме. Была небольшая травма по ходу чемпионата, но я восстановился, надеюсь, что принесу пользу на поле.

– Отошли после поражения от "Атлетика"?

– Это уже в прошлом. Обидно, конечно, всегда хочется выигрывать. В матче со "Спартаком" постараемся реабилитироваться.

– Команда днем посетила Красную площадь. Вам понравилось?

– Понравилось очень, красиво все, только холодно было.

– Как оцените свои шансы на попадание в сборной Испании?

– Все зависит от меня. Я рассчитываю на то, что буду вызываться. Но для этого надо хорошо играть за клуб. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, что матч "Спартак" – "Севилья" пройдет во вторник, 17 октября, начало встречи – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

"Спартак" перед "Севильей". LIVE!