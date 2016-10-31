Нолито: "Победа над "Барселоной" нужна нам, чтобы выйти из группы"

Форвард "Манчестер Сити" Нолито заявил, что победа над "Барселоной" необходима "горожанам" для выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Матч между этими командами состоится завтра на "Этихаде" и начнется в 22:45 по московскому времени.

– Настанет день, когда мы обыграем "Барселону", – приводит официальный сайт "Манчестер Сити" слова Нолито. – Завтра мы должны бороться за победу: она необходима нам для того, чтобы пройти в следующий раунд. Мы знаем, с каким соперником имеем дело, но постараемся добиться результата.