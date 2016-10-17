10:02 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Нолито: "Луис Энрике настаивал, что я должен скинуть 10 кг"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Нолито в преддверии игры группового турнира Лиги чемпионов против "Барселоны" рассказал о влиянии главного тренера каталонцев Луиса Энрике на свою карьеру. Нолито является воспитанником сине-гранатовых.

– Во время совместной работы в академии Энрике заставил меня посмотреть на футбол с правильного ракурса, – цитирует AS Нолито. – Он настаивал на том, что для выступлений в высшем дивизионе Испании я должен похудеть на 10 кг. А я любил покушать... Я тренировался, кушал, тренировался, кушал... Это как рыба, которая жует свой же хвост. К счастью, советами Энрике я воспользовался достаточно быстро.

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