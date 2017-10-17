20:39 | Футбол — Лига чемпионов

Нолито, Бен Йеддер и Сарабия - в атаке "Севильи" на матч со "Спартаком"

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Стал известен состав "Севильи" на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". В атаке команды появятся Нолито, Виссам Бен Йеддер и Пабло Сарабия.

Полностью заявка испанского клуба выглядит следующим образом: Рико, Меркадо, Кьяр, Лангле, Эскудеро - Банега, Писарро, Крун-Дели - Нолито, Бен Йеддер, Сарабия; запасные - Сория, Коршья, Корреа, Гайс, Навас, Муриэль, Васкес.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени, "СЭ" проведет его трансляцию.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

Глушаков, нолито!

20:56

Serenky25

Все что нолито, должно быть выпито!

20:49