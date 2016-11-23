Нобоа забил третий гол "Ростова" в ворота "Баварии"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа на 67-й минуте домашнего матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" отличился прямым ударом со штрафного. Счет встречи стал 3:2 в пользу хозяев.

Трансляция матча "Ростов" - "Бавария"