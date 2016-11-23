21:27 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Нобоа забил третий гол "Ростова" в ворота "Баварии"

0
0
0
2

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа на 67-й минуте домашнего матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" отличился прямым ударом со штрафного. Счет встречи стал 3:2 в пользу хозяев.

Трансляция матча "Ростов" - "Бавария"

0
0
0
2
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

НАРТ

Мастер класс

22:08

Басист

ДАААААА!!! Крис молодчина!!!! Мужики, красавцы!!!!

21:40

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ