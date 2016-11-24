17:11 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Нобоа попал в команду недели Лиги чемпионов

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УЕФА опубликовал символическую сборную 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Место на правом фланге полузащиты занял игрок "Ростова" Кристиан Нобоа. В среду донская команда обыграла "Баварию" со счетом 3:2, а эквадорский хавбек забил победный гол в этой встрече.

Полностью команда выглядит следующим образом: Юго Ллорис ("Тоттенхэм") - Джибриль Сидибе ("Монако"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Рафаэл ("Лион") - Синдзи Кагава ("Боруссия" Д), Рикарду Куарежма ("Бешикташ"), Клаудио Маркизио ("Ювентус"), Кристиан Нобоа ("Ростов") - Марко Ройс ("Боруссия" Д), Усман Дембеле ("Боруссия" Д), Эдуардо Сальвио ("Бенфика").

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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ddf

Круто!!! заслужил

19:41

shpasic

а почему Ерёменко нет?

17:28

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