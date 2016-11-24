Нобоа попал в команду недели Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Место на правом фланге полузащиты занял игрок "Ростова" Кристиан Нобоа. В среду донская команда обыграла "Баварию" со счетом 3:2, а эквадорский хавбек забил победный гол в этой встрече.
Полностью команда выглядит следующим образом: Юго Ллорис ("Тоттенхэм") - Джибриль Сидибе ("Монако"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Рафаэл ("Лион") - Синдзи Кагава ("Боруссия" Д), Рикарду Куарежма ("Бешикташ"), Клаудио Маркизио ("Ювентус"), Кристиан Нобоа ("Ростов") - Марко Ройс ("Боруссия" Д), Усман Дембеле ("Боруссия" Д), Эдуардо Сальвио ("Бенфика").
.@cristhian_noboa в Команде недели Fantasy по итогам матчей #ЛигаЧемпионов! 👏 @rostovfc pic.twitter.com/AVU3C76E19– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 24 ноября 2016 г.
ddf
Круто!!! заслужил
19:41
shpasic
а почему Ерёменко нет?
17:28