Нобоа попал в команду недели Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Место на правом фланге полузащиты занял игрок "Ростова" Кристиан Нобоа. В среду донская команда обыграла "Баварию" со счетом 3:2, а эквадорский хавбек забил победный гол в этой встрече.

Полностью команда выглядит следующим образом: Юго Ллорис ("Тоттенхэм") - Джибриль Сидибе ("Монако"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Рафаэл ("Лион") - Синдзи Кагава ("Боруссия" Д), Рикарду Куарежма ("Бешикташ"), Клаудио Маркизио ("Ювентус"), Кристиан Нобоа ("Ростов") - Марко Ройс ("Боруссия" Д), Усман Дембеле ("Боруссия" Д), Эдуардо Сальвио ("Бенфика").