Нобоа довел счет в матче с "Аяксом" до разгромного

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа на 60-й минуте домашнего ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Ростова" забил и довел счет до разгромного - 3:0. Счет по сумме двух встреч стал 4:1 в пользу донского клуба.

Трансляция матча "Ростов" - "Аякс"