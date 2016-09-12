Николя Анелька: "У "ПСЖ" есть потенциал, чтобы выиграть Лигу чемпионов"

Бывший нападающий "Арсенала"​ и "ПСЖ" Николя Анелька ждет интересного матча между своими бывшими командами в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов. Также он считает, что парижане способны одержать победу в главном европейском первенстве.

- Это будет очень тяжелый матч для "ПСЖ", а также для "Арсенала", - цитирует пресс-служба французского клуба Анелька. - Английские клубы хорошо играют с мячом, а также у "канониров" по-прежнему ярко видно ДНК Арсена Венгера. "Арсенал" - физически сильная команда, но с французским шармом. Оба клуба будут бороться за первое место в своей группе.

Рецепта победы в Лиге чемпионов не существует. Просто должен быть ваш год, чтобы вы выиграли этот турнир. В прошлом сезоне "ПСЖ" мог сделать это. Я действительно видел парижан в финале, но, к сожалению, этого не случилось. Никто не может предсказать, что будет происходить в Лиге чемпионов. В любом случае, у "ПСЖ" есть потенциал, чтобы выиграть.