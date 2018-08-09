Николай Писарев: "Зарплата Промеса - 4 миллиона евро. Его уже давно продавать пора!"

Бывший нападающий "Спартака" Николай Писарев после игры с ПАОК (2:3) в интервью "СЭ" отметил, что форвард Квинси Промес не справляется со своими обязанностями в команде. По его словам, голландца необходимо продать.

- Что творится с Промесом?

- Да его уже давно продавать пора! Все по-прежнему восхищаются Антошкой, но надо смотреть правде в глаза. В Салониках был никакой. В предыдущих матчах – тоже. Если Промес действительно хочет чего-то добиться в футболе, свой уровень нужно подтверждать в каждой игре.

- Расставаться с ним "Спартак" не торопится.

- По моей информации, зарплата Промеса – четыре миллиона евро в год. Где еще дадут столько? Вот он никуда и не рвется. (Александр КРУЖКОВ)

Интервью Николая Писарева - скоро на sport-express.ru