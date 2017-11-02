Николай Писарев: "В победе "Спартака" я сомневался еще до игры с "Севильей"

Бывший нападающий "Спартака" Николай Писарев в интервью "СЭ" заявил, что у красно-белых была возможность сыграть вничью с "Севильей" (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Однако специалист отметил, что в победу столичного клуба он не верил.

– "Спартак" мог увезти ничью из Севильи?

– В принципе, мог. Мы же видели, что в концовке хозяева отбивались. Удачный штрафной или просто удар – и уже ничья. А вот в победе красно-белых я сомневался еще до игры.

– Почему?

– "Севилья" – искушенный еврокубковый боец, который редко позволяет себе два раза подряд проиграть одной и той же команде, да еще и с крупным счетом. После первого матча настрой на "Спартак" был запредельный. И, конечно, возвращение в состав Нзонзи здорово усилило игру андалуссийцев. Он был лучшим на поле. На мой взгляд, это вообще идеальный опорный полузащитник, который умеет почти все.

– Настолько мастеровит?

– Несмотря на свои габариты, он обладает и приличной техникой, и мышлением. Банега рядом с Нзонзи теперь совсем по-другому себя чувствовал. Естественно, "Севилья" провела серьезную работу над ошибками. Но и нужно похвалить "Спартак". Красно-белые молодцы – подарили такую концовку. Физически команда неплохо готова. Замены сработали. С появлением на поле Зе Луиша начали нагнетать. Заставить "Севилью" вот так дома отбиваться на последних минутах – дорогого стоит.

Полное интервью Николая Писарева