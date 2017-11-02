Николай Писарев: "Только чудо спасло "Спартак" от третьего пропущенного мяча"

Бывший нападающий "Спартака" Николай Писарев в интервью "СЭ" заявил, что даже не смотря на концовку матча против "Севильи" (1:2) в Лиге чемпионов, он не считает, что красно-белые могли бы наиграть на ничью.

– Конечный результат в целом логичен?

– Пожалуй. Все-таки до середины второго тайма казалось, что "Севилья" ближе к третьему голу, чем "Спартак" к ничьей. Но одно удачное действие, нестандартная передача Попова – и все поменялось. Появилась интрига! Однако все же не могу сказать, что "Спартак" наиграл на ничью… Еще раз напомню, что при счете 2:0 только чудо спасло гостей от третьего пропущенного мяча. Так что, думаю, победа "Севильи" закономерна.

– А почему "Спартак" так осторожно играл в первом тайме? Испугался соперника?

– Нет, не думаю, что москвичи испугались. Сложно было ожидать от гостей агрессивной игры на чужой половине с первой же минуты. "Севилья" – явно не тот соперник, которого можно на его же поле "накрыть" и действовать в таком ключе все 90 минут. В дебюте встречи "Спартак" просто не мог поднять головы. Потом игру немного выровнял, но последовал этот гол со стандарта. Наверное, его можно было и избежать. Хотя под давлением всегда тяжело… Если ты все время бегаешь без мяча, а соперник прессингует, рано или поздно какая-нибудь ошибка последует.

Полное интервью Николая Писарева