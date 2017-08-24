Николай Писарев: "Спартаку" не достались гранды. Могло быть значительно хуже"

Главный тренер нижегородского "Олимпийца", бывший форвард сборной России и "Спартака" Николай Писарев подвел итоги жеребьевки Лиги чемпионов для красно-белых. По его словам, спартаковцам могла достаться более сложная группа.

Чемпиону России в самом престижном клубном европейском турнире сыграть с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором".

– Гранды "Спартаку" не достались. Могло быть значительно хуже, – сказал Писарев. – Игры с "Марибором" – это как играть с Фарерами. Победил – все забыли, проиграл – на всю жизнь. В раскладах все относительно. Часто такое бывало у сборной. Нам попадалась хорошая группа на чемпионатах мира или Европы и не выходили.

– Каким соперником предстанет "Севилья", ведомая бывшим наставником "Сельты" Эдуардо Бериссо?

– Довольно грозным. В Лиге Европы "Краснодару" пришлось тяжело с командой из Виго. Тогда испанцы использовали редкую тактику опеки "один в один" по всему полю. Думаю, у нынешней "Севильи" столь же крепкая оборона.

– "Ливерпуль" кажется фаворитом группы.

– Англичане прошли "Хоффенхайм" – самый технологичный клуб Германии и показали, что на технологиях все не заканчивается.

– "Спартаку" необходимо усилиться?

– Смотря как. Можно так укрепиться, что получишь еще больше проблем. Нужно, чтобы новички стимулировали имеющихся исполнителей на конкуренцию, а не расслабляли их. (Евгений БЕЛОУСОВ)

"Спартаку"– "Ливерпуль", ЦСКА – "МЮ". Live!