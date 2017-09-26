Николай Писарев: "Спартак" и "Ливерпуль" сыграют вничью 2:2"

Главный тренер "Олимпийца" Николай Писарев в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" – "Ливерпуль" отметил, что "красные" во всех линиях хорошо укомплектованы. Специалист также добавил, что красно-белым по силам заполучить очки в предстоящей встрече.

– Мое мнение – 2:2, – цитирует "Р-Спорт" Писарева. – Сразу дам прогноз. 4:2 не будет, а вот 2:2 – будет. А вообще, сейчас "Ливерпуль" посильнее, чем тот, в 1992 году. Сегодня во всех линиях команда серьезно укомплектована топ-футболистами, а тогда 3-4 игрока были сильные, остальные же среднего уровня. Тяжело "Спартаку" будет, 2:2 – это мой супероптимистичный прогноз.

Матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится сегодня, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.