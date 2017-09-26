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18:33 | Футбол — Лига чемпионов

Николай Писарев: "Спартак" и "Ливерпуль" сыграют вничью 2:2"

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Главный тренер "Олимпийца" Николай Писарев в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Спартак""Ливерпуль" отметил, что "красные" во всех линиях хорошо укомплектованы. Специалист также добавил, что красно-белым по силам заполучить очки в предстоящей встрече.

– Мое мнение – 2:2, – цитирует "Р-Спорт" Писарева. – Сразу дам прогноз. 4:2 не будет, а вот 2:2 – будет. А вообще, сейчас "Ливерпуль" посильнее, чем тот, в 1992 году. Сегодня во всех линиях команда серьезно укомплектована топ-футболистами, а тогда 3-4 игрока были сильные, остальные же среднего уровня. Тяжело "Спартаку" будет, 2:2 – это мой супероптимистичный прогноз.

Матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится сегодня, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170926/1126315582.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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igogohruhru

Видимо о матче с Анжи давал прогноз

19:16

delacrua

я щас нажрусь и дам прогноз 3-0.

18:39