Николай Писарев: "Промес и Луиз Адириану провалили игру с ПАОК"

Бывший нападающий "Спартака" Николай Писарев в интервью "СЭ" отметил, что у него нет претензий к молодым игрокам красно-белых после матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК (2:3). По его словам, игру провалили лидеры команды Квинси Промес и Луиз Адриану.

- Радует, что в "Спартаке" наконец-то стали доверять своим воспитанникам, - заявил Писарев. - Федун давным-давно ждет отдачи от академии, в которую вкладывает огромные деньги. Я, например, не считаю, что Ташаев лучше Ломовицкого. Разве что опытнее. Но если молодым шанс не давать, они никогда не заиграют.

- Логично.

- По игре с ПАОК к Максименко и Ломовицкому у меня претензий меньше всего. Печально, что матч провалили лидеры – Луиз Адриану и Промес. А с них-то спрос другой. (Александр КРУЖКОВ)

Интервью Николая Писарева - скоро на sport-express.ru