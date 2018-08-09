Николай Писарев: "Максименко сильнее Реброва. За него особенно обидно"

Бывший нападающий "Спартака" Николай Писарев в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера правильно делает, доверяя место в воротах молодому Александру Максименко. По его словам, не стоит винить голкипера в проажении команды от ПАОК (2:3) в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

- Третий мяч на совести Максименко.

- Вот за этого парня особенно обидно. Теперь начнутся разговоры, мол, он виноват, из-за него проиграли… А мне кажется, у "Спартака" очень хороший вратарь. Каррера правильно сделал, что с первого тура доверил эту позицию Максименко.

- Он сильнее Реброва?

- Сто процентов! Когда восстановится Селихов, думаю, его основным конкурентом будет именно Александр. (Александр КРУЖКОВ)

Интервью Николая Писарева - скоро на sport-express.ru