Николай Матвиенко: "Шахтер" будет ставить максимальные цели в Лиге Европы"

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко после ничьей с "Лионом" в 6-м туре Лиги чемпионов (1:1) признался, что ему обидно. По его словам, донецкая команда будет ставить максимальные цели в плей-офф Лиги Европы.

- Конечно, нам обидно, - цитирует пресс-служба УЕФА Матвиенко. - Единственный плюс - выход в Лигу Европы. Будем ставить максимальные цели уже в этом турнире. Впечатления от Лиги чемпионов? Самые положительные. Играть на таком уровне сложно, но стоит расти и стремиться.