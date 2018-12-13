Николай Матвиенко: "Шахтер" будет ставить максимальные цели в Лиге Европы"

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко после ничьей с "Лионом" в 6-м туре Лиги чемпионов (1:1) признался, что ему обидно. По его словам, донецкая команда будет ставить максимальные цели в плей-офф Лиги Европы.
- Конечно, нам обидно, - цитирует пресс-служба УЕФА Матвиенко. - Единственный плюс - выход в Лигу Европы. Будем ставить максимальные цели уже в этом турнире. Впечатления от Лиги чемпионов? Самые положительные. Играть на таком уровне сложно, но стоит расти и стремиться.
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025143/index.html
Загрузка...