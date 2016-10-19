Николай Дроздов: "Согласился стать послом, чтобы ходить на матчи чемпионата мира"

Известный телеведущий, посол чемпионата мира-2018 Николай Дроздов рассказал, почему решил стать послом чемпионата мира в России. Также Дроздов назвал своего любимого футболиста.

– Вы сами собираетесь ходить на матчи чемпионата мира?

– Еще бы. Я ради этого и согласился стать послом. А так не попадешь на трибуны (смеется). Обычно сидишь дома, смотришь и думаешь: как бы туда попасть? Билеты стоят какие-то сумасшедшие деньги. Это стало первым фактором, почему я согласился. А потом хочется помочь нашей сборной, поддержать ее. Хватит слушать безобразные истории, когда мы проигрываем, а потом пьянствуем и веселимся за рубежом.

– У вас есть любимый футболист?

– Никита Павлович Симонян. Он, кстати, тоже будет в нашей команде. Я с ним уже созвонился. Он на десять лет старше меня, и когда мне было 12 лет, а ему 22 – Симонян уже играл в "Спартаке" и забивал голы, а я за него болел. Это легенда моего детства. А теперь мы в одной команде. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)