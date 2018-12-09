Никола Влашич: "В состоянии ли ЦСКА отобрать очки у "Реала"? А что тут такого?"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что красно-синим по силам набрать очки в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом". Также он подвел итоги предыдущих игр своей команды в турнире.

"Нам просто не повезло. Думаю, мы заслужили поражение только в Риме. Но там проигрывают многие. В прошлом сезоне "Барселона" получила три мяча от "Ромы". Самыми обидными были встречи с римлянами и "Викторией" на своем поле. Как минимум, мы должны были брать очки.

Вы же не думаете, что мы слабее чехов? Нет, конечно. Во втором матче мы должны были решить все вопросы еще в начале. Столько моментов не забили! Создаем - и не реализуем. Это большая проблема. В Лиге чемпионов так нельзя. Здесь за такие вещи наказывают.

В состоянии ли ЦСКА отобрать очки у "Реала"? А что тут такого? "Реал" недавно проиграл без вопросов "Эйбару" 0:3. Иногда не имеет значения, в гостях проходит матч или дома. Может, даже хорошо, что встреча в Мадриде. От нас никто ничего не ждет. Но в футболе все бывает. Уверен: с "Реалом" можно бороться. А если бы результат зависел только от зарплат и звездности, нам бы вообще не стоило выходить на "Сантьяго Бернабеу", - сказал Влашич в интервью "Российской газете".

Матч "Реал" - ЦСКА пройдет в среду, 12 декабря. Начало встречи в 20:55 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.