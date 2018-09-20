Никола Влашич: "В перерыве матча ЛЧ с "Викторией" говорили эмоционально, но все проходило в позитивном ключе"

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью "СЭ" рассказал, что в перерыве матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории" (2:2) в раздевалке произошел эмоциональный разговор. По его словам, этот диалог встряхнул команду и помог показать характер, чтоб добиться ничьи.

- Виктор Гончаренко считает, что ЦСКА, пожалуй, заслуживал большего. Могли дожать "Викторию"?

- Да, могли взять три очка. Однако в любом случае это хорошо, когда ты отыгрываешь два мяча. Уже большое достижение. Поймите, совсем непросто играть на выезде и получать две штуки еще в первом тайме. Но после перерыва мы смотрелись совершенно по-другому. Показали характер и увозим ничью из Чехии.

- А почему в первом тайме выглядели невзрачно?

- В ЦСКА слишком много молодых футболистов, которые только дебютировали в Лиге чемпионов. Возможно, они чуть-чуть побаивались... Но в перерыве мы переговорили в раздевалке и поняли, в чем надо прибавить.

- Что именно надо было подправить?

- В таких матчах нужно обязательно биться и не бояться рисковать! Даже с 0:2 реально все перевернуть с ног на голову и даже выиграть такой матч. И ведь нам это почти удалось.

- Говорили на повышенных тонах?

- Нет, мы никого не обвиняли. Хотя говорили эмоционально, ведь нужно было что-то срочно менять! Не скрою, эмоции где-то зашкаливали, но все проходило в позитивном ключе. Стояла задача встряхнуть команду, чтобы у ребят загорелись глаза.

- О чем подумали, когда судья отменил два подряд гола ЦСКА в концовке?

- По правде говоря, первый гол я не видел. Там такая толпа образовалась, что сложно было разобрать. Столько людей. А во втором случае, когда я навесил на Жамалетдинова, не понял, почему судья отменил взятие ворот. Это же чистый, справедливый гол!

- Как удалось так хладнокровно пробить пенальти уже в компенсированное время?

- Да, было непросто. Но я не чувствовал, что на меня что-то давит. Успокоился, замедлил сердцебиение, выдохнул и пошел к точке. Заранее решил, куда пробью. Сильно ударил и забил.

Никола Влашич: "Головин - это Головин. А я - Никола Влашич"