Никола Влашич: "Сложно было представить, что мой гол будет единственным"

Нападающий ЦСКА Никола Влашич после победы над "Реалом" во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов (1:0) рассказал, как ему удалось забить. Также он признался, что не представлял, что его гол будет единственным.

– Начали матч так как и планировали, – отметил Вашич в эфире "Матч ТВ. – Мой гол? Увидел, что соперник сделал слабую передачу, ускорился, перехватил мяч, прошел и пробил.

Конечно, сложно было представить, что мой гол будет единственным, но мы прекрасно понимали, что "Реал" – сильнейшая команда мира, которая мощно атакует, поэтому ЦСКА нужно было играть компактно, особенно в обороне, и не допускать разрывов, что мы и сделали. Эта заслуженная победа ЦСКА.