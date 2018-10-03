Никола Влашич: "Эмоции переполняют меня. Я еще никогда не играл при таком количестве зрителей"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью клубной пресс-службе прокомментировал победу над "Реалом" (1:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. 20-летний игрок стал автором гола.

– Эмоции переполняют меня! Мы проделали огромную работу перед игрой, – цитирует пресс-служба ЦСКА Влашича. – Тренер каждый день повторял нам, что мы способны обыграть "Реал", и мы сами верили в это. Сейчас мы счастливы. "Реал" – топ-команда, а у нас молодой коллектив, и мы показали, на что способны.

– Начало игры было потрясающим. Как удалось забить?

– Мы агрессивно начали встречу. Когда мяч был у Крооса, я увидел, куда он собирается дать пас, побежал туда. Передача у него получилось слабой, так что я овладел мячом и пробил по воротам. Гол дал нам сумасшедший заряд энергии. Мы перекрывали свободные зоны, не позволяли сопернику использовать проникающие пасы. Мы провели очень хорошую игру.

– Но после гола оставалось играть еще 88 минут. Что выходило на первый план? Характер?

– Да, это характер. Нельзя играть с "Реалом" в атакующий футбол. Мы действовали иначе, использовали контратаки.

– Что скажешь об атмосфере на стадионе?

– Потрясающая поддержка, полный стадион! Думаю, я еще никогда не играл при таком количестве зрителей, и я им благодарен. Они придали нам сил, энергии.

Матч ЦСКА – "Реал" прошел 2 октября в "Лужниках" в присутствии 71 811 зрителей.