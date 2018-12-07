Никола Влашич: "ЦСКА может бороться с "Реалом"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что армейцы могут побороться с "Реалом" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится 12 декабря. 21-летний хорват добавил, что его команде не повезло в последних трех играх этого турнира, когда красно-синие потерпели три поражения.

- "Реал" недавно проиграл без вопросов "Эйбару" 0:3, - сказал Влашич в интервью "Российской газете". - Иногда не имеет значения, в гостях проходит матч или дома. Может, даже хорошо, что встреча в Мадриде. От нас никто ничего не ждет. Но в футболе все бывает. Уверен: с "Реалом" можно бороться. А если бы результат зависел только от зарплат и звездности, нам бы вообще не стоило выходить на "Сантьяго Бернабеу".

В последних трех матчах нам просто не повезло. Думаю, мы заслужили поражение только в Риме. Но там проигрывают многие. В прошлом сезоне "Барселона" получила три мяча от "Ромы". Самыми обидными были встречи с римлянами и "Викторией" на своем поле. Как минимум, мы должны были брать очки.

ЦСКА занимает 4-е место в группе G, имея в активе 4 очка после пяти туров.

Все о Лиге чемпионов - здесь