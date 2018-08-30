Никола Влашич: "ЦСКА будет драться с "Ромой " за второе место"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что армейцы будут "драться" с "Ромой" за второе место в группе в Лиге чемпионов. Армейцы попали в квартет G, где встретятся с "Реалом", "Ромой" и "Викторией" Пльзень.
- Нам достались две команды высочайшего уровня, - сказал Влашич в интервью клубной пресс-службе. - С "Викторией" нужно обязательно брать очки, но мы не сдадимся и в других матчах.
Я вижу наши шансы в том, чтобы "драться" с "Ромой" за второе место. Не могу сказать, что они очень велики, но у нас нет никакого страха! Наоборот, это огромное удовольствие – выступить на самом высоком уровне в компании этих трех команд.
Даты группового турнира:
1-й тур - 18/19 сентября
2-й тур - 2/3 октября
3-й тур - 23/24 октября
4-й тур - 6/7 ноября
5-й тур - 27/28 ноября
6-й тур - 11/12 декабря
Опрос
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/nikola-vlashich-nikakogo-strakha/