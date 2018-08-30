Никола Влашич: "ЦСКА будет драться с "Ромой " за второе место"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что армейцы будут "драться" с "Ромой" за второе место в группе в Лиге чемпионов. Армейцы попали в квартет G, где встретятся с "Реалом", "Ромой" и "Викторией" Пльзень.

- Нам достались две команды высочайшего уровня, - сказал Влашич в интервью клубной пресс-службе. - С "Викторией" нужно обязательно брать очки, но мы не сдадимся и в других матчах.

Я вижу наши шансы в том, чтобы "драться" с "Ромой" за второе место. Не могу сказать, что они очень велики, но у нас нет никакого страха! Наоборот, это огромное удовольствие – выступить на самом высоком уровне в компании этих трех команд.

Даты группового турнира:

1-й тур - 18/19 сентября

2-й тур - 2/3 октября

3-й тур - 23/24 октября

4-й тур - 6/7 ноября

5-й тур - 27/28 ноября

6-й тур - 11/12 декабря

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