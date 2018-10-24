04:04 | Футбол — Лига чемпионов

Нико Ковач: "В Афинах нельзя просто взять и выиграть 4:0 или 5:0"

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Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после победы над АЕК​ в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:0) отметил, что в Афинах нельзя просто выиграть. Также он добавил, что его команда заслужила победу.

- Мы показали очень хорошую игру, мы доминировали над соперником, - цитирует пресс-служба клуба Ковача. - В Афинах нельзя просто взять и выиграть 4:0 или 5:0. В первом тайме мы не реализовали свои моменты. В целом победа заслуженная, мы показали очень хорошую игру. Соперник действовал от обороны и располагался очень компактно. В таких матчах сначала нужно найти свободные зоны. Во втором тайме было отрезок 5-10 минут, когда мы забуксовали, но потом снова играли хорошо. На выезде нужно забивать. Я доволен. Другим командам здесь также будет непросто. Сегодня я увидел много хорошего.

АЕК - Бавария

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2018/10/stimmen-nach-dem-spiel-in-athen

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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