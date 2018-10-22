Нико Ковач: "Рибери не сыграет с АЕК из-за травмы, завтра посмотрим на состояние Алабы"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач - о матче с АЕК в Лиге чемпионов.

- Я готовился к этому матчу на протяжении двух-трех недель. Завтра мы хотим победить, но будет непросто. Для АЕК это будет последний шанс, они будут максимально мотивированы, - цитирует тренер официальная группа "Баварии" Вконтакте. – Франк Рибери не попал в заявку из-за травмы. Завтра мы посмотрим, как будет себя чувствовать Давид Алаба, и там решим. Все остальные готовы.

Матч АЕК - "Бавария" состоится 23 октября и начнется в 19.55 по московскому времени.

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