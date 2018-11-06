Нико Ковач: "Хотел бы, чтобы мы как можно быстрее открыли счет в матче с АЕК и в итоге победили с разницей в три-четыре мяча"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач накануне матча четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов с АЕК заявил, что ждет от мюнхенцев крупной победы. Он также добавил, что команде важно как можно быстрее открыть счет.

- Завтрашний матч не будет простым, - приводит пресс-служба клуба слова Ковача. - В Афинах игра была очень бовевая. Тогда в первом тайме мы должны были забивать несколько голов. Завтра я хотел бы, чтобы мы как можно быстрее открыли счет и в итоге победили с разницей в три-четыре мяча. Мы сосредоточены на матче против АЕКа. О других матчах мы будем думать потом. Завтра мы можем гарантировать себе путевку в плей-офф.

Атмосфера в команде хорошая. Завтрашний матч также важен ввиду предстоящего поединка с "Боруссией" Дортмунд в рамках чемпионата Германии. Добиваясь успеха в одном матче, ты таким образом готовишься к следующем.

"Бавария" делит первое место с "Аяксом" в рамках группы Е, набрав 7 очков в трех матчах. АЕК располагается на последнем месте, не набрав ни одного очка.

🗣 "Der Spaß und die Freude sind da. Wir brauchen mal wieder ein Spiel, das wir mit drei, vier Toren Unterschied gewinnen. Dann öffnet sich auch der Knoten. Aktuell sind wir in einer Phase, in der wir uns alles hart erarbeiten müssen." 🔴⚪#FCBAEK #packmas #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/ZbYNzoBi9M – FC Bayern München (@FCBayern) 6 ноября 2018 г.

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