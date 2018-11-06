21:52 | Футбол — Лига чемпионов

Нико Ковач: "Хотел бы, чтобы мы как можно быстрее открыли счет в матче с АЕК и в итоге победили с разницей в три-четыре мяча"

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Главный тренер "Баварии" Нико Ковач накануне матча четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов с АЕК заявил, что ждет от мюнхенцев крупной победы. Он также добавил, что команде важно как можно быстрее открыть счет.

- Завтрашний матч не будет простым, - приводит пресс-служба клуба слова Ковача. - В Афинах игра была очень бовевая. Тогда в первом тайме мы должны были забивать несколько голов. Завтра я хотел бы, чтобы мы как можно быстрее открыли счет и в итоге  победили с разницей в три-четыре мяча. Мы сосредоточены на матче против АЕКа. О других матчах мы будем думать потом. Завтра мы можем гарантировать себе путевку в плей-офф.

Атмосфера в команде хорошая.  Завтрашний матч также важен ввиду предстоящего поединка с "Боруссией" Дортмунд в рамках чемпионата Германии. Добиваясь успеха в одном матче, ты таким образом готовишься к следующем.

"Бавария" делит первое место с "Аяксом" в рамках группы Е, набрав 7 очков в трех матчах. АЕК располагается на последнем месте, не набрав ни одного очка.

Бавария - АЕК

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