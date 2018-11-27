Нико Ковач: "Бенфике" необходимо побеждать, но я не думаю, что с первых минут они будут играть харакири"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики" заявил, что кадровые проблемы являются частью той ситуации, в которой оказалась команда. Он также добавил, что игроки изнурены, но хотят одержать победу в матче.

- Для выхода в плей-офф завтра нам нужно всего одно очко, но мы хотим победить, - приводит пресс-служба клуба слова Ковача. - Я уверен, что завтра парни сыграют на максимуме своих возможностей. Мы понимаем, что "Бенфике" необходимо побеждать, но я не думаю, что с первых минут они будут играть харакири.

К сожалению, кадровые проблемы являются частью той ситуации, в которой мы оказались. Очень много важных игроков получили травмы. В данный момент мы изнурены и должны обходиться тем, что есть. Мы можем выиграть эту игру, и мы выиграем ее.

"Бавария" занимает 5-е место в бундеслиге, имея в активе 21 очко после 12 туров. Мюнхенский клуб отстает от лидирующей "Боруссии" на 9 баллов.

В Лиге чемпионов "Бавария" занимает 1-е место в группе E, имея в активе 10 очков после четырех туров.

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