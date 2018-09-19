Нико Ковач: "Бенфика" быстра и агрессивна. "Баварии" будет непросто"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач - о матче с "Бенфикой" в Лиге чемпионов.

- "Бенфика" является рекордсменом своей страны по количеству побед в чемпионате. Прошлый сезон у них сложился не лучшим образом и поэтому они хотят успешно стартовать в Лиге чемпионов при поддержке своих болельщиков.

Нам будет непросто, но мы подготовлены, - цитирует специалиста официальная группа "Баварии" Вконтакте. Они быстры и агрессивны. "Бенфика" доминирует в домашнем чемпионате. Они хорошо обороняются, но в домашних стенах скорее всего будут стараться атаковать и победить. У нас будут моменты.

Ренату Саншеш - это очень молодой игрок, который продолжит развиваться так же, как это делали в "Баварии" многие до него. За время моего пребывания здесь Ренату добился большого прогресса. Особенно в психологическом плане.

Матч "Бенфика" - "Бавария" начнется в 22.00 по московскому времени.

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