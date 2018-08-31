Нико Ковач: "Бавария" фаворит, но нужно быть собранными на сто процентов"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач остался доволен жеребьевкой группового турнира Лиги чемпионов. Мюнхенцы оказались в одной группе с "Бенфикой", "Аяксом" и АЕК.

– Это интересная группа с командами, имеющими большие традиции, – цитирует официальный сайт "Баварии" Ковача. – Наши болельщики вправе ожидать три великолепных футбольныъ вечера Лиги чемпионов на родном стадионе. Со спортивной точки зрения я очень доволен. Мы фавориты, но должны быть собранными на сто процентов в каждой игре, если хотим продвинуться дальше.