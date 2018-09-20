05:55 | Футбол — Лига чемпионов

Нико Ковач: "Баварии" пришлось изрядно попотеть в матче с "Бенфикой"

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Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0) отметил, что команда должна была раньше решать исход встречи. 

- Мы хотели хорошо стартовать в бундеслиге и Лиге чемпионов, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Ковача. - Мы знали, что "Бенфика" необычайно хорошая команда. Они играют прямолинейно и стараются максимально быстро найти путь к воротам. Нам пришлось изрядно попотеть, при этом мы не реализовали довольно много хороших моментов. Мы должны были раньше решать исход матча. Хотим далеко пройти в Лиге чемпионов. Для этого должны сохранить полную концентрацию на задаче.

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