Нико Ковач: "Баварии" пришлось изрядно попотеть в матче с "Бенфикой"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0) отметил, что команда должна была раньше решать исход встречи.

- Мы хотели хорошо стартовать в бундеслиге и Лиге чемпионов, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Ковача. - Мы знали, что "Бенфика" необычайно хорошая команда. Они играют прямолинейно и стараются максимально быстро найти путь к воротам. Нам пришлось изрядно попотеть, при этом мы не реализовали довольно много хороших моментов. Мы должны были раньше решать исход матча. Хотим далеко пройти в Лиге чемпионов. Для этого должны сохранить полную концентрацию на задаче.