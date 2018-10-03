Нико Ковач: "Аякс" играл хорошо, поэтому "Баварии" остается довольствоваться одним очком"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после ничьей с "Аяксом"​ во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов (1:1) отметил хорошую игру соперника. По его мнению, мюнхенцы дали сопернику стать сильнее.

- Сегодня команда показала немного меньше того, что я ожидал, - цитирует пресс-служба клуба Ковача. - В первые 15 минут мы многое что сделали правильно, забили первыми и повели в счете. Но этот гол ни в коем случае нас не обезопасил. Наоборот, мы дали сопернику возможность стать сильнее, а сами сдали. "Аякс" постепенно прибавил и показал очень хорошую игру. Мы допустили слишком много ошибок в передачах и в решающих ситуациях хотели слишком быстро перейти в атаку. Когда ты допускаешь ошибки, то начинаешь сомневаться. В итоге все сводится к базовым вещам: передвижение, ускорение и действия в единоборствах. "Аякс" играл хорошо, поэтому сегодня нам остается довольствоваться одним очком.