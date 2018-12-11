Никлас Зюле: "Главная цель "Баварии" - это победа в группе"

Защитник "Баварии" Никлас Зюле накануне матча 6-го тура Лиги чемпионов против "Аякса" отметил, что главная цель мюнхенцев - стать первыми в группе. Он также отметил, что клуб из Амстердама - сильный соперник, в составе у которых много молодых игроков.

- Мы хотим непременно стать первыми, - приводит пресс-служба клуба слова Зюле. - Хорошо, что мы уже гарантировали себе место в плей-офф, это была наша задача минимум. Но главная цель это победа в группе. Недавно мы были вместе со сборной в Амстердаме. Там очень красивый стадион. "Аякс" - сильный соперник. На "Альянц Арене" они уже показали свою силу. У них в составе много молодых игроков. Мы хотим непременно показать другую игру, нежели в первом матче.

Матч "Баварии" и "Аякса" в Мюнхене завершился со счетом 1:1. Ответная игра состоится в Амстердаме в среду, 12 декабря. Начало - в 23:00 по московскому времени.

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