10:50 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Никита Симонян: "В Ростове всегда будут вспоминать историческую победу над "Баварией"

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Заслуженный тренер СССР и первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян назвал победу "Ростова" над "Баварией" (3:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов исторической. По его словам, жители Ростова-на-Дону будут регулярно вспоминать результат этой встречи.

 
Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Бавария" - 3:2. 67-я минута. Кристиан НОБОА (в центре) с партнерами празднует победный гол.Крутой Дон! "Ростов" дома победил "Баварию"

- Все надеялись, что "Ростов" сможет достойно сыграть с "Баварией", но чтобы победить... Эту победу можно именовать исторической, - приводит "Р-Спорт" слова Симоняна. - Ростов-на-Дону всегда будет ее вспоминать. И они должны делать это. Мы увидели проявление воли и мастерства в матче с одной из лучших команд мира. Молодцы! Что тут еще добавить?

По словам Симоняна, ростовчане способны удержаться на третьем месте в группе и выйти в плей-офф Лиги Европы. Специалист также отметил, что критикам, сомневавшимся в лигочемпионских перспективах "Ростова", не стоило делать прогнозы до старта турнира.

- У меня есть присказка из жизни. Однажды играли мы, и центральный защитник оскорблял нападающего. Говорил, что и ноги ему вырвет, и так далее. А тот два забил и отвечает: "Смотри на табло". А там фамилия этого нападающего и минуты, на которых тот отличился, играя против этого защитника. Одним словом, не стоит делать скоропалительных прогнозов. Все покажет игра, - подытожил Симонян.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161124/1112680203.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Dr.ZLO161

и Ее будем!!! мы все будем помнить в отличии от тебя!

11:17

karlikf1

А игру в Мюнхене, будут?

11:05

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