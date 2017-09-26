Никита Симонян: "Ничья в матче с "Ливерпулем" станет для "Спартака" хорошим результатом"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Ливерпулем" отметил, что у него вызывает беспокойство линия обороны красно-белых. Он также добавил, что российским командам не стоит жаловаться на плотный график игр.
– Я не могу желать "Спартаку" ничего, кроме победы. Команде нужно достойно сыграть с очень именитым соперником, и в игре с таким клубом, как "Ливерпуль", ничья станет хорошим результатом, – приводит ТАСС слова Симоняна. - Англичане на ходу, комбинируют, остро атакуют, поэтому нужно показать достойную игру и не проиграть. Если красно-белые добьются победы, то все будут кричать: "Слава "Спартаку". Обычно перед такими матчами игроки собираются. Будем надеяться, что мы не разочаруемся сегодня.
Не скрою, у меня вызывает беспокойство линия обороны, но нужно понимать, что защищаются не только защитники, но и полузащитники и нападающие. "Спартаку" необходима целостность игры, а не разрозненность, которую мы наблюдаем в последних матчах команды.
Я не припомню такой эпидемии травм, не припомню, чтобы у игроков так летели крестообразные связки. Вопрос о том, насколько готова команда, нужно задать тренерскому штабу. Три игрока с подобной травмой – куда это годится? Средняя линия не выглядит так мобильно, как с Зобниным.
Плотный график? Англичане не жалуются, что они устали, а у нас такое случается. Жалоб на усталость быть не может, вопросы по восстановлению нужно задавать тренерскому и медицинскому штабам. Что "Спартак", что ЦСКА имеют больше дней на восстановление, чем их соперники.
Матч "Спартак" - "Ливерпуль" пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
"Спартак" – "Ливерпуль": светлое будущее или темное прошлое?
sidors
"ливеруль" - Ливерпуль конечно, а ливеруль-это наверное Федун.
12:24
sidors
"- Англичане на ходу, комбинируют, остро атакуют," ??? 1 победа в пяти сентябрьских матчах ? особенно ливеруль был "-на ходу, комбинировал и остро атаковал" с ман сити 0:5!!!
12:21
Platinum1991
НИКИТА СИМОНЯН: "СПАРТАК" УМЕЕТ УДИВИТЬ" Как Спартак "УДИВЛЯЕТ" нам всем хорошо известно и не понаслышке! Что ни матч, то у публики большие УДИВЛЕНИЯ, как так можно БЕЗОБРАЗНО играть! Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА, с Локомотивом, со СКА-Хабаровск, С Марибором, с Тосно, с Кубанью в Кубке, с Анжи это показала. Если подготовка к сезону ПРОВАЛЕНА! Если старт чемпионата БЛАГОПОЛУЧНО провален! То остаётся только УДИВЛЯТЬСЯ, а за счёт чего Спартак остаётся на плаву и барахтается в "предбаннике" подвала турнирной таблицы! Ещё парочку и несколько таких УДИВЛЕНИЙ и Спартак ЗАГРЕМИТ под фанфары турнирного подвала. С такой БЕЗОБРАЗНОЙ игрой Спартак на большее может НЕ РАСЧИТЫВАТЬ! Спрашивается, на что Спартак теперь может надеяться??? У Спартака только одна надежда осталась. Это надежда на скандальное УДИВИТЕЛЬНОЕ судейство в свою пользу в ущерб другим командам! Вот и всё на что Спартак может рассчитывать в чемпионате и в Европе! Вся надежда Спартака, на скандальное чемпионство в этом году, с ОГЛУШИТЕЛЬНЫМ треском ПРОВАЛИЛАСЬ и ИСЧЕЗЛА, как тени в спартаковский полдень на базе в Тарасовке! Не всё спартаковскому КОРРУПЦИОННОМУ коту масленица! Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров! - "Спартак" в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17, делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу. Вот вам результат - ПРОВАЛ Спартака в чемпионате, когда ДАЖЕ наши арбитры, согласно ЦЕНЫ вопроса, не могут помочь Спартаку выигрывать, за счёт СКАНДАЛОВ!!! Без помощи арбитров, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО. Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА, с Локомотивом, со СКА-Хабаровск, С Марибором, с Тосно, с Кубанью в Кубке, с Анжи это показала. Спартак играет только за счёт СКАНДАЛЬНОГО судейства!!! Вот это и есть ТРАГЕДИЯ Спартака! При ЧЕСТНОМ судействе Спартак не выигрывает! Федун развратил судей, а арбитры игроков Спартака!!! Это и есть ТРАГЕДИЯ и беспомощность Спартака! А как Спартак выиграл Суперкубок России, благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству Безбородова!!! В этом сезоне 2017/18 Спартак ждёт ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ по всем фронтам и не видать им первого места.
12:19