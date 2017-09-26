Никита Симонян: "Ничья в матче с "Ливерпулем" станет для "Спартака" хорошим результатом"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Ливерпулем" отметил, что у него вызывает беспокойство линия обороны красно-белых. Он также добавил, что российским командам не стоит жаловаться на плотный график игр.

– Я не могу желать "Спартаку" ничего, кроме победы. Команде нужно достойно сыграть с очень именитым соперником, и в игре с таким клубом, как "Ливерпуль", ничья станет хорошим результатом, – приводит ТАСС слова Симоняна. - Англичане на ходу, комбинируют, остро атакуют, поэтому нужно показать достойную игру и не проиграть. Если красно-белые добьются победы, то все будут кричать: "Слава "Спартаку". Обычно перед такими матчами игроки собираются. Будем надеяться, что мы не разочаруемся сегодня.

Не скрою, у меня вызывает беспокойство линия обороны, но нужно понимать, что защищаются не только защитники, но и полузащитники и нападающие. "Спартаку" необходима целостность игры, а не разрозненность, которую мы наблюдаем в последних матчах команды.

Я не припомню такой эпидемии травм, не припомню, чтобы у игроков так летели крестообразные связки. Вопрос о том, насколько готова команда, нужно задать тренерскому штабу. Три игрока с подобной травмой – куда это годится? Средняя линия не выглядит так мобильно, как с Зобниным.

Плотный график? Англичане не жалуются, что они устали, а у нас такое случается. Жалоб на усталость быть не может, вопросы по восстановлению нужно задавать тренерскому и медицинскому штабам. Что "Спартак", что ЦСКА имеют больше дней на восстановление, чем их соперники.

Матч "Спартак" - "Ливерпуль" пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

"Спартак" – "Ливерпуль": светлое будущее или темное прошлое?