Никита Симонян: "Матч "Реал" - "Атлетико" подтвердил, что Криштиану Роналду гений"

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян отметил выдающуюся игру нападающего "Реала" Криштиану Роналду в первом полуфинале Лиги чемпионов с "Атлетико" (3:0). Португалец в этой встрече забил все три мяча.

– Удивительно, что Роналду забил все три, он забивает почти в каждом матче. Он величайший игрок, – цитирует "Р-Спорт" Симоняна. – Я как-то в беседе с (тренером) Фабио Капелло сказал: "Фабио, не знаю, согласишься ты со мной или нет, но Роналду – великий, а Месси – гений". А сейчас я считаю, что оба они гении. Вчерашний матч это подтвердил.

Больше ста мячей в еврокубках, ну что тут можно сказать. Игра Роналду не поддается осмыслению, человек может реализовывать моменты в каждом матче. Перед Роналду можно только снимать шляпу. Два года назад я говорил, что один – великий, другой – гений. А сегодня я говорю, что оба гении, они одинаковые.

Трансляция матча "Реал" - "Атлетико"