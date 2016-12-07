Никита Симонян: "Футболисты "Ростова" совершили подвиг"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поздравил "Ростов" с выходом в плей-офф Лиги Европы. Вчера российская команда сыграла вничью с ПСВ (0:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов и заняла третье место в группе.
- Поздравляю "Ростов" с историческим событием! Команда выполнила задачу, вышла в плей-офф Лиги Европы, - сказал Симонян. - Хочется от всей души поздравить Диму Кириченко и Курбана Бердыева, они проделали отличную работу. Мало кто ожидал, что "Ростов" удачно выступит в Лиге чемпионов, но команда подарила праздник своему городу и болельщикам. Это настоящие мужики, они совершили подвиг. А победу над "Баварией" будут вспоминать годы спустя. (Сергей АСТАХОВ)
Реалист!
Поздравления - это хорошо. Но ведь Симонян один из футбольных руководителей в стране и должен обеспечить равные условия для всех. А Ростов в этом чемпионате убивают судьи, РФС и даже собственные руководители клуба! И как это все выдерживает команда и при этом еще и радует своих поклонников! Вот это и есть настоящий подвиг! После победы над Баварией в самой Германии кричали, что Баварии - КАПУТ!
15:08
Тони Старк
Ростов совершил подвиг,а вот спартак что совершил?Правильно как стандартный хряк упал в лужу с помоями и уснул,каждому свое,кому Баварию побеждать,а для кого то и АЕК совсем другая галактика.
15:07
Фуля
Редкий случай в последнее время, когда, действительно, не стыдно за наш футбол. Самое страшное будет, если в СЭ Бердыева начнут пиарить как Слуцкого и писать книги типа Тренер из соседнего кишлака. Курбан Бикеевич настоящий профессиональный тренер, а не физрук, имеет народную поддержку и не нуждается в искусственном подогреве.
15:02
Гаттузо зол!
Оооооо! Симонян-Фунт проснулся.
14:57
Инквизитор 2013-9
Ох, Погосыч! Зря... Выпрут из Спартака, ох выпрут.)
14:47
fedor pavlovitsh
Это тот адреналин, которого не хватало российскому футболу последние годы. От всей души поздравляю Ростов и всех его болельщиков!!!!
14:08