Никита Симонян: "Футболисты "Ростова" совершили подвиг"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поздравил "Ростов" с выходом в плей-офф Лиги Европы. Вчера российская команда сыграла вничью с ПСВ (0:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов и заняла третье место в группе.

- Поздравляю "Ростов" с историческим событием! Команда выполнила задачу, вышла в плей-офф Лиги Европы, - сказал Симонян. - Хочется от всей души поздравить Диму Кириченко и Курбана Бердыева, они проделали отличную работу. Мало кто ожидал, что "Ростов" удачно выступит в Лиге чемпионов, но команда подарила праздник своему городу и болельщикам. Это настоящие мужики, они совершили подвиг. А победу над "Баварией" будут вспоминать годы спустя. (Сергей АСТАХОВ)