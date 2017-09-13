Никита Симонян: "Будем ждать от "Спартака" победы"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что воспоминания о поражении сборной России от Словении в отборочном турнире ЧМ-2010 не должны повлиять на игру "Спартака" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора". По его словам, успех ЦСКА в матче с "Бенфикой" (2:1) должен стать для красно-белых примером.

- Сказаться на игре не должно, но помнить об этом (о провале сборной России. - Прим. "СЭ") надо (смеется), - цитирует "Р-Спорт" Симоняна. - Знаете, давно утверждаю, что на футбольной карте мира сегодня слабых и проходных команд почти не осталось. Почти. Все научились играть в футбол, современный стиль. Поэтому игра будет непростая, как я думаю. В сознании спартаковцев не будет такого - мол, да это "Марибор"… Нет! Доказательством тому является игра ЦСКА вчерашняя.

Но будем ждать, что и вторая российская команда стартует в Лиге чемпионов с победы.

Встреча "Марибор" – "Спартак" пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.