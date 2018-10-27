Никита Чернов: "У ЦСКА по-прежнему хорошие шансы в Лиге чемпионов"

Защитник ЦСКА Никита Чернов после поражения от "Ромы" в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов (0:3) в интервью "Известиям" отметил, что шансы красно-синих по-прежнему хорошие. По его словам, можно обыграть римскую команду на своем поле.

– В начале игры против "Ромы", казалось, что ЦСКА владеет инициативой...

– Да, первые минут 25 мы, в принципе, отыграли хорошо. Пытались пресекать атаки "Ромы", и это у нас получалось. Но потом, видимо, слишком глубоко сели в оборону. Наверное, это наша самая большая ошибка. Тренер в перерыве попытался сказать нам правильные слова. На второй тайм мы выходили с таким настроем, что можем изменить ход матча. Но пропустили быстрый гол, а со счета 0:3 отыгрываться уже крайне сложно против любой команды.

– Вам не кажется, что счет 0:3 не совсем по игре?

– Согласен, но сказался класс футболистов "Ромы". У них много индивидуально сильных игроков. Тот же Джеко сделал за первый тайм два касания и забил два мяча.

– Как теперь оцените перспективы ЦСКА в Лиге чемпионов?

– Они по-прежнему хорошие. Просто надо выходить на второй матч с "Ромой" и при поддержке своих трибун показывать футбол, в который мы умеем играть. Надо попытаться сыграть так же, как с "Реалом" (1:0), и нам воздастся за наши старания.