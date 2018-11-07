Никита Чернов: "Нужно сыграть с "Ромой" так же, как с "Реалом"

Защитник ЦСКА Никита Чернов считает, что у армейского клуба хорошие перспективы в Лиге чемпионов. По его мнению, если сыграть в матче 4-го тура с "Ромой" так же, как в домашней игре с "Реалом", команде воздастся за старания. Напомним, 2 октября армейцы победили "Королевский клуб" со счетом 1:0. "Роме" на выезде команда Виктора Гончаренко уступила 0:3. ЦСКА занимает третье место в группе G.

– Перспективы в Лиге чемпионов у нас по-прежнему хорошие, – приводят слова Чернова "Известия". – Надо выходить на второй матч с "Ромой" и при поддержке своих трибун показывать футбол, в который мы умеем играть. Нужно постараться сыграть так же, как с "Реалом", и тогда нам воздастся за наши старания.

Лига чемпионов: расписание матчей группового этапа по турам, календарь и результаты игр