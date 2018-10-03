Никита Чернов: "Не стоит думать, Бензема против тебя или Смолов"

Защитник ЦСКА Никита Чернов прокомментировал победу над "Реалом" в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:0). В концовке встречи был удален голкипер армейцев Игорь Акинфеев, по мнению Чернова, вторая желтая карточка была несправедливой.

– Пока мы толком не осознали, что сделали! В раздевалке эмоции переполняли, – цитирует официальный сайт ЦСКА Чернова. – Но это только начало. Мы выиграли у "Реала", но впереди тяжелые игры с "Ромой", в которых тоже надо набирать очки. А сейчас будем готовиться к "Локомотиву".

– У "Реала" на поле были Кроос, Бензема, потом вышел Модрич, но создали они не так много моментов…

– Все равно создали, были две штанги, перекладина, где-то Игорь вытащил. Все ребята красавцы, бились друг за друга. Я говорил, что если мы сыграем как единое целое, то можем добыть нужный результат, учитывая, что с "Реалом" не приехали несколько ведущих игроков. Хотя для них это не оправдание, они выиграли три Лиги чемпионов подряд, а в составе собраны футболисты высочайшего уровня.

– Что в голове у молодого защитника, который выходит играть против таких звезд, особенно после сухой победы?

– Не знаю. Не стоит думать – Бензема против тебя или Смолов, который играет за "Локомотив". Надо просто делать свою работу хорошо, играть правильно, кто бы ни был против тебя – форвард "Реала" или "Зенита". Если грамотно перестраиваться, соперник не сможет ничего сделать. Ребята сыграли в обороне очень надежно, не дали им пространства. Мы воплотили в жизнь то, о чем говорил Виктор Михайлович на теории.

– Какую оценку дадите последним минутам и эпизоду с удалением Акинфеева?

– Я смотрел на время и молился, чтобы оно быстрее истекло! На 85-й минуте понимал, что надо включать маленькие футбольные хитрости, брать какие-то паузы. Что касается удаления, мы его не поняли. Первую желтую карточку он дал за какие-то слова, эмоции, это понятно. Но дать вторую желтую – непонятное решение. Тем более Игорь не сказал ничего обидного в адрес судьи.