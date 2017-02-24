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Ник Фиргефер: "Не важно, кто достанется "Аяксу" в 1/8 финала"

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Защитник "Аякса" Ник Фиргефер признался, что ему все равно, кто достанется его ко манде в соперники по 1/8 финала Лиги Европы. Сегодня в 15.00 по московскому времени в Ньоне состоится жеребьевка второго раунда плей-офф турнира.

- В гонке за титул участвуют несколько топ-клубов, - цитирует пресс-служба УЕФА Виргевера. - И совсем не важно, кто достанется в 1/8 финала. Серьезные матчи предстоят в любом случае. В противостоянии с "Легией" было тяжело, и, конечно, я рад, что помог команде голом.

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2017/draws/round=2000794/index.html

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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