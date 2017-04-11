Ньигес Сауль: "Если кто-то в "Атлетико" считает "Лестер" аутсайдером, то они сильно ошибаются"

Полузащитник "Атлетико" Ньигес Сауль заявил, что предстоящая игра 1/4 финала Лиги чемпионов против "Лестера" будет равной, а также отметил, что английский клуб не является аутсайдером этой пары. Напомним, что матч состоится в среду в 21:45 по московскому времени.

– "Лестер" – очень серьезный соперник, – цитирует сайт УЕФА Сауль. – Это команда, которая играет в похожем стиле, что и мы. Думаю, будет отличное противостояние равных команд. Не считаю, что "Лестер" является аутсайдером. Если кто-то так думает в "Атлетико", то они сильно ошибаются. Мы говорим о действующем победителе чемпионата Англии. Да, они играют не очень уверенно в этом сезоне, но это отличная команда, которая выбила "Севилью" из Лиги чемпионов.