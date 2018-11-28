"Ничего не дается в жизни просто так". Несколько мыслей Дмитрия Ефремова о поражении ЦСКА от "Виктории"

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов после поражения в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов от "Виктории" (1:2) поделился мотивирующим постом в Инстаграме.

Армейцы теперь смогут попасть в плей-офф Лиги Европы, если в заключительном туре 12 декабря наберут больше очков, чем чешский клуб: красно-синие проведут матч с "Реалом" в Мадриде, а команда из Пльзеня дома примет "Рому".

- Твой успех – это всегда чье-то поражение. Если ты сегодня вытянул счастливый билет, значит, кого-то другого судьба им обделила. Ничего не дается в жизни просто так, и за успех приходится платить по прайс-листу. Как дорог успех, узнаешь не сразу, - написал Ефремов в своем Инстаграме.

ЦСКА занимает 3-е место в группе G, имея в активе 4 очка после четырех туров.

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