Неймар: "Я никогда не испытывал таких эмоций, как после шестого гола в ворота "ПСЖ"

Нападающий "Барселоны" Неймар отметил, что победа над "ПСЖ" (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов стала для него одной из самых важных в карьере. По словам бразильца, он никогда не испытывал таких эмоций, как после гола Серхи Роберто в компенсированное время.

- По степени важности этот матч был одним из лучших, а с точки зрения эмоций - самый лучший, - приводит Daily Mail слова Неймара. - Я играл на Олимпиаде, Кубке конфедераций и финале Лиги чемпионов. Но никогда не испытывал таких эмоций, как после шестого гола в ворота "ПСЖ". Тем не менее, Олимпийские игры были самыми важными в моей карьере.

В тот момент, когда Серхи забил гол, я просто посмотрел на лайнсмена. Всем своим видом он говорил: "Бегите уже к центру поля". В тот момент, когда мы побежали праздновать этот гол, можно было услышать слова, которые я не могу здесь сказать. Все эмоции вышли наружу.