09:03 | Футбол — Лига чемпионов

Неймар: "Я не могу быть счастливее"

Обсудить
0

Нападающий "ПСЖ"  Неймар остался доволен победой над "Црвеной Звездой" (6:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Бразилец в этой встрече оформил хет-трик.

– Конечно, это лучшая игра с начала сезона, – цитирует AFP Неймара. – Но дело не только во мне, а и в команде. Я очень доволен. Хотелось победить. Моя команда выиграла, я забил три мяча – не могу быть счастливее. Соперник играл интенсивно. Мы показали лучший футбол и большое желание победить. Нам удалось диктовать свои условия игры и свой темп.

ПСЖ - Црвена Звезда

 

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
Материалы других СМИ
Загрузка...