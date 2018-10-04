Неймар: "Я не могу быть счастливее"

Нападающий "ПСЖ" Неймар остался доволен победой над "Црвеной Звездой" (6:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Бразилец в этой встрече оформил хет-трик.

– Конечно, это лучшая игра с начала сезона, – цитирует AFP Неймара. – Но дело не только во мне, а и в команде. Я очень доволен. Хотелось победить. Моя команда выиграла, я забил три мяча – не могу быть счастливее. Соперник играл интенсивно. Мы показали лучший футбол и большое желание победить. Нам удалось диктовать свои условия игры и свой темп.