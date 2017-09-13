Неймар: "Я хочу выиграть "Золотой мяч, но нужно думать о том, что лучше для клуба"

Нападающий "ПСЖ" Неймар дал понять, что завоевание "Золотого мяча" не является для него приоритетным. Форвард принял участие в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Селтика" (5:0) и открыл счет в поединке.

- Конечно, футболист хочет выиграть "Золотой мяч", - цитирует ESPN Неймара. - Но я не должен думать об этом. Мне нужно думать о том, что лучше для нашего клуба. Это великий клуб, и если мы продолжим в том же духе, то сможем побороться за победу в Лиге чемпионов.

Я рад, что мы начали турнир с победы. Конечно, речь не только о голах, но они - самое главное.